مصطفى كامل يحذر مطربي المهرجانات: "اللي هيتشطب من النقابة مش هيرجع تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن مقاضاته لأي قناة أو منظم حفلات يتعامل مع فنان تم إيقافه من قبل النقابة وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمقر النقابة في منطقة وسط البلد.

وعن ظاهرة انتشار مطربي المهرجانات، أكد أن هذه الظاهرة كانت مسيطرة على الساحة الغنائية منذ عام 2018، وحاول الحد منها منذ توليه منصب النقيب العام، وطالب خلال كلمته عدم التعامل مع أي شخص تم إيقافه من قبل النقابة، معلقًا: "أي قناة أو منظم حفلات سيتعامل مع فنان موقوف، نقابة المهن الموسيقية سوف تقاضيه.. وإللي هيتشطب من النقابة من مؤدي المهرجانات مش هيرجع تاني".

وأعلن مصطفى كامل عن رفع نسبة المعاش 10% مطلع شهر ديسمبر المقبل في محاولة لمواكبة ظروف الحياة.

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