مصطفى كامل مشيدًا بحفل أنغام في جدة: "تخليك تشوف فن مصر الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نجاح حفل النجمة أنغام في جدة الذي أقيم يوم الجمعة 13 سبتمبر وسط حضور جماهيري ضخم، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمقر النقابة في منطقة وسط البلد.

وعن حفل النجمة أنغام في جدة قال: "أنا كنت مبهور من ألبوم وحفلة أنغام الأخيرة في السعودية، وكنت عايز أكلمها أقولها إيه الجمال ده، الحفلة تخليك تشوف فن مصر الجميل، مش تقولي مهرجانات ومؤديين".

وقدمت أنغام في الحفل فاصلين، ضم الأول أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، ومنها: كان بريء، موافقة، وبقالك قلب، القلوب أسرار، أما الفاصل الثاني فقدمت خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بينها: أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، أناني، عرفها بيا.

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