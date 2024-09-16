شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل لحمو بيكا: لو استخفيت دمك علشان التريند هاتقعد في البيت والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية خلال المؤتمر الصحفي للمطرب حمو بيكا، كلمة، نظرا لما يفعله من سخرية على السوشيال ميديا قائلاً: "حمو بيكا لو استخف دمه فى أي شئ علشان يعمل شوية تريند هيقعد في البيت" .

واضاف مطربي المهرجانات كانوا مسيطرين بشكل كبير علي الساحة الغنائية، ولكنى حاولت عند توليتي منصب النقيب العمل على تقليل هذه الظاهرة.

هذا وعلق الفنان مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة الفنان سعد الصغير الأخيرة بقوله إن النقابة ليس لها الحق فى التدخل بتلك الأزمات التى تخص المخدرات، وأتمني أن يخرج منها على خير".

وعن أزمة شيرين مع روتانا قال مصطفى كامل، "هذه أمور مادية وقضائية". أما بخصوص أزمة الفنان محمد فؤاد مع طبيب عين شمس فقال، "كان لابد الوقوف معه، وأناشد نقيب الأطباء ورئيس جامعة عين شمس أن الأمر يعدى على خير".

فى السياق ذاته، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية رفع المعاشات بنسبة 10٪ أول شهر ديسمبر، وقال فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر نقابة الموسيقيين إنه دائما فى خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن هدفه فى النقابة محاربة كل أنواع الفساد.

قال الفنان مصطفى كامل خلال مؤتمر صحفى بمقر نقابة المهن الموسيقية، "والدى علمني الانضباط والعدل من صغرى حتى الآن، كما أنه علمني القناعة والرضا وكل هذا بدأت اتعايش معه في حياتي ومشوارى الفني".

وأضاف، "لدى مبادئ لن أغيرها فى حياتي ومنها الحفاظ على نجاح شغلي سواء كشاعر أو ملحن أو مطرب".

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أرصدة النقابة خلال الفترة الأخيرة والإنجازات الذى حققها منذ توليه المنصب، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها) صدق الله العظيم عاهدتكم على الشفافية والوضوح وبأمر الله معكم على هذا العهد أفخروا وتفاخروا بنقابتكم وبالرجال الذين يصونون أموالكم وأموال أولادكم من خيرة الشباب المخلصين.

وأضاف: مبروك عليكم ومبروك لكم ولأسركم الكريمة أرصدة نقابة المهن الموسيقية اليوم (272 مليونًا و122 ألفًا و117 جنيهًا) بفضل الله وتوفيقه وكرمه وجهد المخلصين من أعضاء مجلس الإدارة، بلجنة العمل ومن رجال لجنة العمل وموظفين النقابه أرباحًا صافية خلال عام وتسعة أشهر بقيمة (203 ملايين).