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ياسمين عبد العزيز تدعم شيرين بفيديو وتعليق

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على دعم مواطنتتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في ظل أزماتها المستمرة من شركة “روتانا” التي تمنعها من طرح أغانيها وتتخذ بحقها إجراءات صارمة وقاسية.

وعلى الرغم من سياسة حذف الأغاني التي تفرضها “روتانا” على المغنية المصرية إلا أنها تنجح في تسريب أغانيها الجديدة عبر وسائل السوشيال ميديا والتي تحقق من خلالها نجاحاً باهراً وانتشاراً واسع بين محبيها من الجمهور والنجوم ومن بينهم النجمة ياسمين عبد العزيز التي حرصت على دعمها بطريقتها الخاصة.

وشاركت ياسمين متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لأغنيتها الجديدة “عودتني الدنيا” التي طرحتها الأسبوع الماضي، وأكدت إعجابها بالأغنية وكلماتها التي تمسها بقورة من خلال تعليق مقتضب كتبت فيه “الله يا شيري”.

من جهة ثانية، تستعد ياسمين للبدء بتصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”كإسم مبدئي، وستنافس من خلاله ضمن موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة “سينرجي”، ولم يتم تحديد النجوم المشاركين معها في بطولة العمل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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