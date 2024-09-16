بعد صيف ناجح.. هذا ما يحضر له رولان مهنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد صيف حافل بالمهرجانات والحفلات، إذ أحيى أكثر من 20 حفلاً بين مختلف المناطق اللبنانية، يستعد الفنان اللبناني الشاب رولان مهنى لطرح أغنية جديدة لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وطلب رولان مهنا من متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي اختيار اللون الغنائي الذي يرغبون في أن تحمله الأغنية الجديدة، وبين الرومانسي والراقص، اختارت الأغلبية أن تكون الأغنية الجديدة رومانسية، فهل يستجيب لرأيهم؟

ومن العروف أن برصيد رولان مهنا العديد من الأغنيات الناجحة ومنها “شو عدا ما بدا، حظي فيك، باللهجة العسكرية، بين القلبين، هسأل سؤال، ما حلّو، و مخنوق”، بالإضافة إلى أغنية “الليلة عيدي” المخصصة لأعياد الميلاد والتي طرحها مؤخراً بمناسبة عيد ميلاده.