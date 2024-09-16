شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة وبشرى وهند عبد الحليم أول الحضور فى عزاء الراحلة ناهد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل عزاء الراحلة ناهد رشدى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وكانت الفنانات بشرى ومنال سلامة وهند عبد الحليم أول الحضور فى العزاء.

ورحلت الفنانة القديرة عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح السبت 14 سبتمبر 2024، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى أحد اللقاءات التليفزيونية، "ناهد رشدي كانت زميلتي في المعهد وكانت خلوقة ومحترمة.. من سنوات المرض اللعين أصابها وكانت تتحامل على نفسها وترفض مساعدة أي أحد في علاجها، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات وتدفع مبالغ كبيرة للعلاج".

أطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، عليها وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، وقدمت شخصية والدة ام الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الايام وواحة الغروب وغيرها من الاعمال المتميزة.



ويبقي فرحها فرح سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي هو المشهد الأبرز في مسيرتها.