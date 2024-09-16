شكرا لقرائتكم خبر عن صورة المنتج تامر فتحي مع أبطال "تيتا زوزو" فى آخر يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المخرجة شيرين عادل صورة جماعية لأبطال مسلسل تيتا زوزو، احتفالاً بآخر يوم تصوير، وتم وضع ماكيت لصورة المنتج الفنى الراحل تامر فتحي وسط الأبطال وعلقت قائلة، "الحمد لله خلص تصوير تيتا زوزو على خير، شكراً جزيلاً لكل فريق العمل اللي أمام الكاميرا واللي خلفها، شكر خاص جدا النجمه الكبيره اسعاد يونس اللي بجد الشغل معاها شرف ومتعه كبيره جداً".

وأضافت، "الله يرحمك يا تامر فتحي حتي بعد ما مشيت صورتك معانا وروحك حاضره حوالينا".

وينطلق عرض مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة Dmc يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجارى الساعة 8 مساء، فيما يعرض على منصة Watch it قبل القناة بـ 24 ساعة، حيث تقدم إسعاد يونس الدراما الاجتماعية العائلية في إطار لايت.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وشاركت إسعاد يونس في رمضان 2024 خلال مسلسل "كامل العدد +1" بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبدالوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم، وتأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر. وإخراج خالد الحلفاوي.