شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل عن إيرادات نقابة الموسيقيين بالساحل الشمالي: تخطت 32 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان مصطفي كامل ، نقيب المهن الموسيقيين، أن إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي وصلت لأكثر من 32 مليون جنيه، ومعظمها من نجوم مصر والوطن العربي وليس مطربي المهرجانات.

وقال مصطفى كامل، فى المؤتمر الذى يعقده بنقابة المهن الموسيقية، "عندما توليت منصب النقيب قلت لو الساحل الشمالي مجبش 20 مليون جنيه إيرادات هقدم استقالتي".

وقرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية رفع المعاشات بنسبة 10٪ أول شهر ديسمبر، وقال فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر نقابة الموسيقيين إنه دائما فى خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن هدفه فى النقابة محاربة كل أنواع الفساد.

قال الفنان مصطفى كامل خلال مؤتمر صحفى بمقر نقابة المهن الموسيقية، "والدى علمني الانضباط والعدل من صغرى حتى الآن، كما أنه علمني القناعة والرضا وكل هذا بدأت اتعايش معه في حياتي ومشوارى الفني".

وأضاف، "لدى مبادئ لن أغيرها فى حياتي ومنها الحفاظ على نجاح شغلي سواء كشاعر أو ملحن أو مطرب".

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أرصدة النقابة خلال الفترة الأخيرة والإنجازات الذى حققها منذ توليه المنصب، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها) صدق الله العظيم عاهدتكم على الشفافية والوضوح وبأمر الله معكم على هذا العهد أفخروا وتفاخروا بنقابتكم وبالرجال الذين يصونون أموالكم وأموال أولادكم من خيرة الشباب المخلصين.

وأضاف: مبروك عليكم ومبروك لكم ولأسركم الكريمة أرصدة نقابة المهن الموسيقية اليوم (272 مليونًا و122 ألفًا و117 جنيهًا) بفضل الله وتوفيقه وكرمه وجهد المخلصين من أعضاء مجلس الإدارة، بلجنة العمل ومن رجال لجنة العمل وموظفين النقابه أرباحًا صافية خلال عام وتسعة أشهر بقيمة (203 ملايين).