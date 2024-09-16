وليد فواز: سعيد بردود الفعل على "برغم القانون" .. ووراء شخصيتي قصة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "برغم القانون"، الذي يشاهده الجمهور عبر منصة Watch It وقناة ON، ويجسد فواز شخصية زوج غيور يعمل موظف، وتلجأ إليه الفنانة إيمان العاصي لتسأله عن زوجها الذي اختفى في ظروف غامضة.

وفي بيان صحفي، قال وليد فواز: "أشكر الله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الآن، ولكن الأحداث الحقيقية لم تبدأ بعد. الشخصية التي أجسدها تحمل خلفها قصة كبيرة سيكتشفها الجمهور تدريجياً في الحلقات المقبلة."

وأضاف فواز: "سعدت كثيرا بالعمل مع الفنانة إيمان العاصي، وأتمنى لها كل النجاح في أول بطولة درامية لها. العمل أيضاً مع شركة كبيرة مثل فنون مصر، والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، كان تجربة مميزة بالنسبة لي. كما شعرت براحة كبيرة أثناء العمل مع المخرج شادي عبدالسلام، وسعيد للغاية بتجربته."

تدور أحداث المسلسل حول المحامية ليلى، التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها اختفى دون أي سبب واضح. بعد محاولاتها اليائسة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام 10 أعوام، أثمر عن طفلين، ليلى وهاشم. ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار التي أدت إلى هروب زوجها "أحمد" دون سابق إنذار.

مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.