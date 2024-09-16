الأربعاء.. طرح فيلم TRANSFORMERS ONE في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعود سلسلة الأفلام الشهيرة TRANSFORMERS إلى دور السينما مع أحدث أفلامها TRANSFORMERS ONE، من إخراج جوش كولي، ويعرض في السينما يوم ١٨ سبتمبر، بتوزيع من فور ستار فيلمز.

ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة إلى البدايات، حيث يستكشف الفيلم كوكب سايبرترون الغامض، موطن بداية القصة الملحمية التي تروي أصول الشخصيات المحبوبة مثل أوبتيموس برايم وميجاترون.

الفيلم من إخراج جوش كولي بطولة: كريس هيمسوورث وسكارليت جوهانسون، ستيف بوشيمي، لورنس فيشبورن وبراين تيري هنري، كابجان-مايكل كي، وجون هام.

الفيلم من إنتاج لورينزو دي بونافينتورا، وتوم دي سانتو، ودون ميرفي، ويستند إلى سلسلة ألعاب "ترانسفورمرز" الشهيرة من شركة هاسبرو. كتب السيناريو إريك بيرسون، أندرو بارير، وجابرييل فيراري.