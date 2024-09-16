ماذا قال الحلفاوي عن نجمي هجوم الأهلي طاهر محمد طاهر وكهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عما ينقص نجمي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا لعودتهما للتألق مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "عاوز أتكلم عن 2 لعيبة.. طاهر وكهربا.. أنا عرفت ليه كولر متمسك بطاهر.. شايف إمكانياته.. لعيب قوي بدنيا.. سريع.. قدرة على المرواغة، إذن ماذا ينقصه؟.. ينقصه إتخاذ القرار الصحيح والثقة.. والتي لن تتحقق إلا بدعم جماهيري".

وأضاف الحلفاوي بشأن اللاعب محمود كهربا: "كهربا.. سيبقى حائرا تائها علاجه الوحيد كي يعود كما عرفناه بعد ضمه للأهلي هو أن يلعب كأساسي مباراتين كاملتين متتاليتين".

على جانب آخر، نجح الأهلي في الفوز على نظيره ومستضيفه جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ‏لدوري أبطال إفريقيا‏.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر خلال المباراة كل من رامي ربيعة بالدقيقة 14، بيرسي تاو بالدقيقتين 15 و73.

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