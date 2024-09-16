هيدي كرم: مي عمر كانت خايفة تضربني بالحذاء في "لؤلؤ" وشجعتها على تقديم المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علقت الفنانة هيدي كرم، على مشهد ضرب الفنانة مي عمر لها بالحذاء في مسلسل لؤلؤ الذي عرض سابقاً، متسائلة لماذا لم ينتقد الجمهور مشهد ضرب الفنان أحمد زاهر لها عندما صفعها على وجهها

وتابعت هيدي كرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "طيب ليه الناس منتقدتش مشهد ضرب أحمد زاهر ليا ده ضربني قلم مرعب، اللي عملته مي عمر ده تمثيل هو القلم أحسن من الحذاء أو العكس، في الآخر ده تمثيل يعني لما ممثل يقتل ممثل نروح نحاكمه نقوله إنت قاتل لازم يتحكم عليك بالاعدام".

وأشارت "كرم" إلى أن مي عمر كانت متخوفة من المشهد وكانت متوترة ومترددة من تقديمه ولكنها شجعتها، كما أنها كانت خائفة من أن تقوم بضربها حتى لا تتوجع ولكن في النهاية مجرد تمثيل، وعندما قرأت الورق لم تقف أمام المشهد أو يجعلها تتراجع عن تقديمه

وأوضحت هيدي كرم، كواليس العمل مع مي عمر ومحمد سامي بأنهما أصدقاء للغاية وتربطهما علاقة قوية، معقبة: "محمد سامي كان صريح جداً معايا وقالي أنا بعمل مسلسل لـ مي ومن بطولتها ومش هضحك عليكي أنا عاوزك في دور مهم جداً وأساسي ولو عندك أي تعليق هنشتغل عليها".

واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: مي عمر ومحمد سامي خلال تصويري للدور كانوا حريصين على أن أكون سعيدة وراضية ولم أندم على تقديمي للدور المكتوب بشكل جيد ولم يقلل مني العمل لأنني أرى أن يقدم الفنان دوره بشكل جيد.