روبي تنشر فيديو ترقص فيه.. وتعلق: "شاهد وإتعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو ترقص فيه على نغمات مقطع موسيقي.

ونشرت روبي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شاهد وإتعلم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى روبي" ، "عشق الطفولة أنا كبرت وهي لسه نفس ما هي ما شاء الله" ،

"صايرة رقيقة وهادية" ، "ملكة بالأسود" ، "كائن الروبى الجميل" ، "إيه الجمال ده".

وكانت روبي، نشرت مؤخرا أغنية "السنبلاوين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري.

وقدمت روبي الأغنية بفيلم "عصابة الماكس" الذي طرح خلال الفترة الماضية بالسينمات، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

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