شيرين عبدالوهاب تتحدى روتانا وتعيد طرح "عودتني الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهد النزاع بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا، مفاجأة جديدة، مع طرح أحدث أغانيها "عودتني الدنيا"

"عودتني الدنيا" حققت ما يزيد عن الـ100 ألف مشاهدة، مع إعادة طرحها عبر صفحة المطربة شيرين عبد الوهاب، في موقع "أكس".

المطربة شيرين عبدالوهاب كانت قد طرحت الأغنية مساء الجمعة، وتم حجبها يوم السبت، بناءا على طلب شركة روتانا ميوزيك، قبل أن تعود مجددا إلى صفحة المطربة، مساء أمس الأحد.

"عودتني الدنيا"، كان من المقرر طرحها في مايو 2023، قبل أن يتم تأجيلها بسبب النزاع بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.

المطربة شيرين عبدالوهاب، دعت مؤخرا إلى إقامة "تحدي الرقص"، وطالبت جمهورها بتحميل أغانيها الجديدة عبر تطبيقات "تيليجرام"، و "إنستجرام"، بعد حذف الأغاني من صفحتها في موقع "أكس"، و موقع الفيديوهات يوتيوب، بناءا على طلب شركة روتانا ميوزيك.

وطرح المطربة أغاني، بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، و تامر عاشور.