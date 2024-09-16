أميرة سليم: أغنية "بنحب المصرية" تحية إجلال للمرأة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة أميرة سليم، أغنية جديدة بعنوان "بنحب المصرية" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها، والمنصات الموسيقية.

الاغنية بالتعاون مع اسكندر القطاري الموسيقار والملحن والموزع، والشاعرة التونسية رفقة بن علي، والموزع يوسف علاء الدين، ومهندس الصوت شريف عبد المجيد.



وقالت أميرة سليم : "تُعَدُّ هذه الأغنية تكريمًا للمرأة المصرية، لأننا في حاجة إلى مثل هذه الأفكار المبتكرة، وعلى الرغم من أن كلمات الأغنية كتبتها الشاعرة التونسية رفقة بن علي، فقد طلبت منها تحويلها إلى اللهجة العامية المصرية، لأنني شعرت أن كلمات الأغنية يجب أن تُعبر عن الروح المصرية، وأعتقد أن الجمهور تفاجأ بأنها أول أغنية باللهجة العامية من مغنية أوبرا مثلي، ما يحمل رسالتين: الأولى اجتماعية، حيث نُقدِّم تحية للمرأة المصرية، والرسالة الأخرى فنية، حيث نثبت أن مغني الأوبرا قادر على التواصل مع جميع فئات المجتمع بموسيقى قريبة إلى قلوبهم، وليس حكرًا على نوع فني معين".



وتقول كلمات الأغنية : -



بنحب المصرية الحلوة ديا

بتشقي و تتعب م الفجرية

بنحب المصرية عيون بهية

بترسم حياتها و هي صبية

بنحب المصرية القوية

حبت و جابت احلي ذرية

بنحب المصرية الخيالية

سافرت لبعيد شافت الحرية