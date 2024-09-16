أزمة عمرو مصطفى مع عمرو دياب تدخل فصلاً جديداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر لافت في أزمة الملحن المصري عمرو مصطفى مع الفنان عمرو دياب بسبب حقوق ملكية الأغنيات التي لحّنها مصطفى لدياب، أعلن الأول إعادته تقديم أغنية “ليلي نهاري” التي غنّاها “الهضبة” قبل سنوات، حيث أشار الملحن المصري إلى أنه تم تجاهل وضع اسمه على الأغنية، لذلك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية لصون حقوقه، كما أكد أنه سوف يقدّم الأغنية بصوته.

وكتب عمرو مصطفى منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “للأسف، في بعض الأعمال الغنائية ومنها “قصاد عيني” و”بينا معاد”، اللي اشتغلنا عليها بجهد وإبداع، بتتعرّض للظلم بسبب عدم نسب العمل لملحنه الحقيقي، الأغنية اللي كل الناس بتحبّها، واللي سمعتوها على القنوات والمنصات وما زالت للحظة دي “تريند”، هي من ألحاني، لكن للأسف تجاهلوا وضع اسمي عمداً”.

وأضاف: “فيه ناس بتتصوّر في الاستوديو عشان ينسبوا لنفسهم لحن “قصاد عيني”، وهو مش بتاعهم وده غير مقبول، حقوق الملكية الفكرية بتضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بإبداعه ومجهوده، وإحنا مش هنسيب حقوقنا لأي حد يعبث بيها”.

واختتم عمرو مصطفى منشوره بالقول: “أنا مش هذكر أسماء لأن الأفعال بتتكلم، حقوقي محفوظة، وأنا هتابع الخطوات القانونية لحماية كل مبدع والاعتراف بكل موهبة بجد، الدعم بتاعكم هو القوة اللي هنسترد بيها حقوقنا كاملة، وقريباً هتنزل بصوتي، خرق واضح لقانون الملكية الفكرية”.