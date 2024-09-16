محمد منير في رحلة علاجية في ألمانيا.. وهذه تطورات حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نور الدين عبد الرحيم، الطبيب المرافق للفنان محمد منير في رحلته العلاجية إلى ألمانيا، عن تطورات حالته الصحية بعد الفحوص الطبية اللازمة التي أجراها “الكينغ” هناك للاطمئنان على صحته.

وقال نور الدين عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “أمسية جميلة مع نجم مصر “الكينغ” محمد منير على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت… الحمد لله أجرى نجمنا المحبوب عدداً من الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة للغاية وقرر السفر بالقطار إلى برلين للقاء مجموعة من الأصدقاء وسيعود إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي… نوّرت ألمانيا يا “كينغ” وحمد لله على سلامتك”.

وكان محمد منير قد نفى في تصريحات إعلامية كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته، مؤكداً أن صحته جيدة، وأنه سيطرح أغاني جديدة، وسيُحيي حفلات عدة في الفترة المقبلة.

وقال “الكينغ” إن ما أشيع حول تدهور حالته الصحية عار تماماً عن الصحة، قائلاً: “أتمنى أن أعرف مصدر تلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”.

وانتهى محمد منير أخيراً من تسجيل أغنية “الذوق العالي”، التي تجمعه بالفنان تامر حسني، وتُعدّ جزءاً من حملة دعائية لمشروع تجاري سيُعرض قريباً، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد رحيم.