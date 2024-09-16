ويجز يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ارتباطه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج مغنّي الراب ويجز عن صمته ليردّ على شائعات ارتباطه بالفنانة أسماء جلال، التي انتشرت خلال الفترة الماضية، قائلاً: “عبث وكله عايز يروّج لنفسه وأنا قاعد في البيت”.

وقال ويجز من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”: “شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة، كله بيماركت يا باشا، ويجز قاعد في البيت”.

كان ويجز وأسماء جلال قد تصدّرا “تريند” السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد انتشار شائعات تفيد بارتباطهما، لكن أسماء جلال نفت في تصريحات صحافية كل هذه الأخبار بالقول: “ما يجمعني مع ويجز هو صداقة متينة، وبينا ديو غنائي جديد قريباً”، نافية أن يكون بينهما ارتباط عاطفي كما تردّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريباً”… وجاء هذا التصريح ليضع حداً للتكهنات والشائعات التي انتشرت حولهما أخيراً، وأثار حماسة الجمهور وشوقه للتعاون الفني المنتظر بين النجمين.

يُذكر أن ويجز يواصل في الفترة الحالية التحضير لألبوم جديد، كما أحيا أخيراً حفلاً غنائياً حمل لافتة “كامل العدد” في ختام الدورة الثانية من “مهرجان العلمين” والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً.