شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Shogun يسيطر على جوائز الإيمى في دورته الـ 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ ساعات حفل توزيع جوائز الإيمى في دورته الـ 76 لـ عام 2024، وتمكن مسلسل Shogun من كسر رقم قياسى في الفوز بـ أكبر عدد من الجوائز في ليلة واحدة، حيث فاز لـ 18 جائزة من اصل 25 ترشيح.

وهذه الجوائز التي فاز بها مسلسل في حفل توزيع جوائز الإيمى في دورته الـ 76 لـ عام 2024

1. أفضل مسلسل درامي

2. أفضل ممثل رئيسي - هيرويوكي سانادا

3. أفضل ممثلة رئيسية - آنا ساواي

4. أفضل ممثل ضيف في دراما- نيستور كاربونيل

5. أفضل إخراج

6. أفضل مكساج صوت

7. أفضل مونتاج صوت

8. أفضل مونتاج صور

9. أفضل تصوير سينمائي

10. أفضل أزياء في فترة زمنية

11. أفضل تصميم للتتر الرئيسي

12. أفضل تصميم إنتاج

13. أفضل مكياج اصطناعى

14. أفضل أداء حركات خطرة

15. أفضل طاقم عمل لدراما

16. أفضل مؤثرات بصرية خاصة

17. أفضل مكياج فترة زمنية/خيال

18. أفضل تصفيف شعر فترة زمنية/خيال