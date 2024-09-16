26 سبتمبر.. "البحث عن علا" يعود في موسمه الثاني على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن عودة شخصية علا عبدالصبور من خلال الموسم الثاني لمسلسل "البحث عن علا"، والذي من المقرر عرضه في 26 سبتمبر الجاري.

يتتبع الموسم الجديد، الذي تولى المخرج هادي الباجوري إخراج حلقاته الست، وتقوم هند صبري وأمين المصري بمهام إنتاجه التنفيذي، رحلة "علا" في محاولتها لتفهّم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام. ففي ظل تأرجح عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، إذ تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك. لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحوّلات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم" (يؤدي دوره ظافر العابدين)، لمنح الحب فرصة أخرى.

تولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro، إنتاج الموسم الثاني من "البحث عن علا" وهو من تأليف غادة عبدالعال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم: من بينهم هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري.