السامر يحتضن "حديث الصباح والمساء" و"الحوش" في مهرجان مسرح الهواة .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - مهرجان مسرح الهواة .. يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم العرض المسرحي "حديث الصباح والمساء" في ثاني أيام مهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر المهرجان حتى 21 سبتمبر الحالي.

قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ

العرض إنتاج المعهد العالي للفنون الشعبية، بالتعاون مع جمعية البسمة، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإعداد وإخراج محمد شاكر، أداء تمثيلي: رؤيا الديدي، منة علي، عاصم ترك، محمد المغازي، منة توفيق، حبيبة زيكو، عمرو محروس، أحمد مصطفى، محمود عبد الواحد، جودي توفيق، نيرة عبد العزيز، آية العزاوي، مارو، إسلام أبو النجا، زياد فايد، ديكور أية خالد، إضاءة إبراهيم حسن، فيديو مابينج محمد المأموني، تأليف موسيقى إسلام صالح، أزياء وماكياج ومساعدي إخراج مآب جاسور، بدر عيسوي، دنيا، محمد الزيدية، ومخرج منفذ أحمد الأسمر.

تدور أحداثه حول فلسفة الحياة والموت منذ بداية خلق آدم وحواء، مرورا بحياة الكثير من البشر، للتأكيد على أنه مهما اختلفت الأحداث فإن البداية والنهاية واحدة.

الحوش

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة جمعية نادي المسرح ببورسعيد، ويحمل اسم "الحوش"، عن نص "الحضيض" للروائي الروسي مكسيم چوركي، إعداد وإخراج محمد المصري، ويقام في الساعة الثامنة مساءً.

أداء: عمرو لبيب، آية إبراهيم، سما كسبة، عمرو قاسم، أمجد وائل، كريم وسام، ياسمين زكريا، نور مصيلحي، بسملة مصيلحي، ميدو الوصيف، مهيمن هشام، مصطفى الدالي، كريم مصطفى، سما منسي، وليد رمضان، يوسف الطوبشي، تصميم إضاءة مهيمن هشام، ماكياج سما منسي، كيروجراف وليد رمضان، ديكور محمود شريف، مؤثرات صوتية أحمد معطي، ومخرج منفذ أمجد وائل.

وتدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات تتفاعل داخل بيئة مغلقة، تتجلى صراعاتهم وتظهر مشاكلهم الاجتماعية والإنسانية في إطار درامي يعكس أوضاع تلك الفئات المهمشة.

يعقب العرضين المسرحيين ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د. محمد زعيمة.

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من الفنانين طارق الدسوقي، د.نبيلة حسن، د .وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ونجيب القاضي مقررا. ويشارك بالمهرجان هذا الموسم 11 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية.