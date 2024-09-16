هدى المفتي أم أسماء جلال ؟.. ويجز يكشف حقيقة ارتباطه (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - علق مطرب الراب “ويجز" لأول مرة على شائعات ارتباطه بفنانات من الوسط الفني، بعد تجاهل الرد لفترة طويلة، حيث كانت بداية انتشارها في 2022.

ويجز يرد على شائعات ارتباطه:

بدأت شائعات ارتباط “ويجز” بالانتشار بسبب اغنيته الشهيرة "البخت"، حينما خمن الجمهور أن عن الفنانة “هدى المفتي”، مستشهدًا بظهورها في حفلاته وعملهما معًا بمسلسل "بيمبو" ونشرها لمقطع مروجًا للأغنية.

بعد مرور فترة من الوقت، طاردت “ويجز” الاسبوع الماضي انتشار شائعات حول ارتباطه بالفنانة “أسماء جلال”، بعد أن أعلنت انها تعاونت معه على أغنية، ما ربطه المتابعين بصورهما معًا.

حيث ذكرت أثناء لقاءاتها التليفزيونية بشأن علاقتها بـ ويجز: "إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا، وأنا اللي كاتبة الأغنية، وقولت هديله حاجة من خبرتي وأنا اللي هغنيها معاه لأني صوتي حلو، ودي تجربة مهمة جدا ليه وهضيفله جدا، وأتمنى يستفيد منها".

كتب الفنان “ويجز” فى أستورى عبر حسابه بتطبيق “انستجرام”: "شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة، كله بيماركت يا باشا ويجز قاعد ف البيت".

وكانت آخر أعمال مطرب الراب “ويجز” مشاركته في إحياء حفل ختام مهرجان العلمين في دورته الثانية بحفل الختام والذي أشعل الأجواء الحماسية لدى الجمهور، وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة خلال الحفل الذى رفع شعار كامل العدد.

الجدير بالذكر أن هدى المفتي تنتظر عرض مسلسلها "مطعم الحبايب" بطولة أحمد حاتم، انتصار، إسلام إبراهيم، يوم 3 أكتوبر على منصة شاهد.

بينما تنتظر أسماء جلال عرض فيلمها "الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.