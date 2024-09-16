صبا مبارك في حيرة بعد قرارها المشاركة في موسم رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة صبا مبارك قبل أيام خوضها سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل “الوهم” حيث تواصل في الفترة الحالية التحضير له استعداداً للبدء بالتصوير قريباً.

وعلمت “لها” أن صبا تشعر بالحيرة في الفترة الحالية هي وصنّاع المسلسل، حيث يواصلون عقد جلسات العمل لاختيار النجوم الذين سيشاركون في المسلسل، علماً أن الشركة المنتجة لم تتعاقد بعد مع أيٍ من نجوم الأدوار الرئيسية، رغم اتخاذها قراراً ببدء التصوير في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

المسلسل ينتمي الى نوعية أعمال الرعب والتشويق، وتظهر فيه صبا بشخصية كاتبة وروائية.

ويأتي مسلسل “الوهم” بعد تقديم صبا مبارك مسلسل “لحظة غضب” في موسم رمضان الماضي، وهو مكوّن من 15 حلقة، وجسّدت خلال أحداثه شخصية شيف ومتزوجة من محمد فراج، لكنها تتسبّب في قتله في أولى حلقات العمل، مما يعرّضها لعدد من المشكلات.

كما حققت صبا مبارك نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة من خلال مسلسل “بين السطور”، وهو مكوّن من 30 حلقة، وشاركها في بطولته: أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، دنيا المصري، وأيمن عزب…، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.