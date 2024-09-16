الجزائر ترشح فيلم “196 متر/الجزائر” للمنافسة على الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رشحت الجزائر فيلم (196 متر/الجزائر) للمخرج شكيب طالب بن دياب للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السابعة والتسعين لجوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما (أوسكار).

وقال المركز الجزائري لتطوير السينما في بيان اليوم الأحد إن الفيلم إنتاج جزائري كندي مشترك وهو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج الذي سبق وقدم عددا من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة.

وأضافت أن الاختيار جاء من خلال متخصصة برئاسة المخرج والسيناريست الجزائري بلقاسم حجاج، مشيرة إلى الفيلم حصل في الأشهر القليلة الماضية على جوائز دولية ونال اشادات واسعة.

وتابع قائلا “نأمل أن يحقق هذا الفيلم إنجازات جديدة تساهم في تعزيز الهوية الثقافية الجزائرية وفتح آفاق أكبر للسينما المحلية في المحافل العالمية”.

الفيلم بطولة هشام مصباح ومريم مجكان وشهرزاد كراشني وعلي ناموس ونبيل عسلي وتدور أحداثه في إطار بوليسي عن اختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة حيث تشارك طبيبة نفسية مع مفتش الشرطة في حل اللغز مما يقودهما إلى الغوص في الماضي.

ومن المقرر إعلان قائمة مختصرة للأفلام المنافسة على الجائزة التي تمنح للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول قبل إعلان القائمة المختصرة في يناير/ كانون الثاني 2025.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار بمدينة لوس انجليس في مارس/ آذار.