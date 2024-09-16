وعد البحري تطرح أغنية “صاحب السعادة”.. تجدد في الصوت والصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة السورية وعد البحري، أغنية “صاحب السعادة” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

قدمت وعد البحري بأغنية “صاحب السعادة” النمط الغنائي “مقسوم”، حيث جاءت بقالب غنائي خليجي جديد من حيث التوزيع الموسيقي واللحن المختلف، وقام النص على فكرة الحب والغزل حيث تتغزل الأنثى بشريكها.

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية “صاحب السعادة” توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وتم تصويره في العاصمة المصرية القاهرة.

اعتمدت المخرجة بتول عرفة في الكليب على الغرافيكس لإظهار الغابة وشلالات المياه مستخدمةً أعلى التقنيات، وتمحورت الفكرة حول الغابات الأفريقية، حيث ملك الغابة والفتيات اللاتي يتغزلن بوسامته. كما وظهرت وعد بإطلالة جديدة ومختلفة عن اطلالاتها السابقة.

وأعربت وعد عن سعادتها بأغنية “صاحب السعادة”، كاشفةً عن أنها ستايل غنائي جديد عليها، وشددت على أن الجمهور هو صاحب السعادة دائماً وشريكاً أساسياً في نجاح أي عمل غنائي.

وحملت أغنية “صاحب السعادة” كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.