شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة طفلا إيمان العاصى من حريق فى منزلها بمسلسل برغم القانون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا هاشم وليلي نجلا إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون من حريق في المطبخ، حيث خرجت إيمان العاصي وتركت الأولاد لتبحث عن معلومات حول زوجها، لتفاجئ بمكالمة تطالبها بالعودة للمنزل بسبب الحريق.

وفي سياق متصل اكتشف ليلى "إيمان العاصي" في رحلة بحثها عن زوجها في مسلسل برغم القانون، إن زوجها مديون بـ 263 ألف جنيه لتاجر قطع السيارات التي يشترى منه، حيث يحتجزها في الورشة إلى أن يتدخل محمد محمود عبد العزيز، صديق زوجها ويتعهد بدفع المبلغ.

تذهب "إيمان العاصي" إلى قسم الشرطة وتحرر محضراً بتغيب زوجها، ويتم الاتصال بها وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص فيها معظم مواصفات زوجها لتذهب إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تجد الجثة ليست لزوجها، إلا أنها بعد عودتها الى المنزل تجد زوجها قد ترك لها مبلغ مالى كبير ويخبرها بأن تسدد ديونه ولا تبحث عنه.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها.