شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يهنئون يوسف حشيش ومنة القيعي على خطوبتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من النجوم الشاعرة منة عدلي القيعي، والممثل يوسف حشيش على خطوبتهما، ونشر كل منهم صور صورة لهما يقرآن فيها الفاتحة.

وكتب النجوم تعليقات: حيث قالت بسنت شوقى"حياتى ألف مبروك" و شيماء سيف:" مبروك يا حلوين رينا يسعدكم يارب"، و شيكو ونسرين أمين و آيتن عامر:" مبروك "، ورامى جمال " مبروك يا حلوين"، و محمد جمعة " كده كتير عليا" و بوسى " ألف مبروك ياروحى" و ساندى " مبروك ربنا يسعدكم يارب"، وهنا شيحة " ألف مبروك" و دياب " مليون مبروك ربنا يسعدكم".

منة عدلي القيعي تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب، وبدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يادنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"،

وكانت أعربت الشاعرة منة عدلي القيعي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان نبته الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية وقالت في تصريح خاص لليوم السابع إنها متحمسة للمشاركة في مهرجان نبته للأطفال والمشاركة بكتابة أغاني للأطفال لأن مصر رائدة في كل أنواع الفن وان شاء الله نثبت ريادتنا أيضا في مجال الأطفال.

ولفتت الشاعرة منة القيعي إلى أنها متحمسة بشدة لوجود النجم أحمد امين كرئيس للمهرجان، لأنه لدية ذكاء في التعامل في هذه المنطقة وله تجارب ناجحة مسبقة واختياره ذكى جدا بالإضافة إلى وجود المخرج هشام فتحي الذى تعاونت معه من قبل في مهرجان القاهرة في الأغنية التي قدمها النجم تامر حسنى.







