شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: عيب يا مديحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت لأغنية شعبية جميلة جدا من تراث الفنانة والمطربة الجميلة ليلي نظمي اسمها "عيب يا مديحة" كلمات محمد النبوي سلامة، ولحن وفيق بيصار، والأغنية كلماتها شعبية أصيلة ولحنها شعبي مميز جدا وتحمل كلماتها مضامين ورسائل مهمة عن التربية والأصول والتقاليد المصرية لفتاة من منطقة شعبية فتقول كلماتها : "ما ترد الباب عيب يا مديحة.. وللا تدريها بالتطريحه..لأ ردى الباب عيب يا مديحه..أبويا قال لى ما تضحكيش علي أمك و ما تخرجيش..خرجت يابا وشافنى عريس"، وبالمناسبة وبالصدفة يتزامن اليوم مع عيد ميلاد هذه الفنانة الرائعة والمطربة الجميلة ليلي نظمي فهي من مواليد 16 سبتمبرعام 1945 بالإسكندرية.

ليلي نظمي اختفت من الساحة الفنية والغنائية، وحتي الإعلامية فلا نسمع عنها أي اخبار ولا نراها في أي ظهور إعلامي أو برامج، وأتمني أن تكون بصحة جيدة، فقد تركت لنا إرثا من الأغاني الشعبية وأغاني الأفراح الجميلة التي مازلنا نتغني بها في الأعراس، وكانت نجمة في سماء الأغنية الشعبية في فترة السبعينات لجمال صوتها وبساطة الكلمات التي كانت تتغني بها من واقع وروح الحياة الشعبية.

اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلي نظمي التي تربينا علي أغانيها وأنا شخصيا شكلت وجداني بأغاني مازلت أحفظها حتي الآن مثل : " نونو يا نو لا لا نونو بتعيط ليه"، وأوبريت " رحلة مدرسية " الذي كنت أحفظه وأغنيه مع والدتي رحمة الله عليها، وهذا الأوبريت " رحلة مدرسية " هو قصة وحكاية ودروس للأطفال، وأنا شخصيا تعلمت منه ألوان إشارات المرور ومعانيها وأنا طفلا، وعرفت من خلال هذا الأوبريت الكثير من صفات الحيوانات الموجودة بحديقة الحيوان، وداخل هذا الأوبريت الكثير من الأغاني مثل : ملك الغابة يا ملك الغابة ، ارقصلى يا فيل يا ابو زلومة واديلك قرش، وأغنية اشارة المرور ، لابس زعبوط وفردة بوت ورايح فين ، وأغنية جوايز للشطار وغيرها من الأغاني التي كانت جميلة ومعبرة وتعلم الأطفال معاني وتمدهم بالمعلومات بدون مباشرة .

ليلي نظمي من وجهة نظري هي أفضل من غنت للأطفال بعد محمد فوزي لأنها قدمت أغاني معبرة ومفيدة وبشكل جذاب لحنا وتوزيعا، وحتي أغانيها الشعبية الأخرى مثل : " ماشربش الشاي اشرب قازوزة انا ، وحماتي يا نينه دلوعة عليا ، والأهلاوي ، وادلع يا رشيدي، ويا لولية يا لولية دي العرسان مستنية، يا عروستنا يا لوز مقشر، عيب يا مديحة " وغيرها من الأغاني الجميلة الشعبية التي لم تحمل أي كلمة بها إسفاف او ركاكة او لفظ خارج مثل أغاني هذه الأيام ، لكنها كانت أغاني تحمل كلمات من واقع اللهجة المصرية وكلمات ولاد وبنات الحارة المصرية في الريف والصعيد والمناطق الشعبية في القاهرة .

كل سنة والفنانة ليلي نظمي بصحة وسعادة، وأتمني معرفة المزيد عنها لأنها بالفعل لها فضل كبير جدا علي عندما كنت طفلا، وكنت كما ذكرت اغني اغانيها مع والدتي رحمة الله عليها واتعلم منها واستمتع بها كلمات ولحنا .