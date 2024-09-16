بإطلالة كاجوال بغاية الروعة.. آية سماحة تخطف قلوب متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية آية سماحة الجمهور بإطلالتها الجديدة، من خلال صور عبر حسابها الخاص، فقد ظهرت مرتدية كروب توب باللون الرمادي ذات تصميم مميز من دون أكمام، مع سروال واسع بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.
وكانت شوقت آية سماحة متابعيها، لدورها في المسلسل الجديد "عمر أفندي"، والذي تشارك بطولته مع الممثل المصري أحمد حاتم، ونشرت آية سماحة عبر صفحتها الخاصة، مجموعة صور من كواليس تصوير أحد المشاهد، وأرفقتها بتعليق: "في التنكر معنديش ياما أرحميني".
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