شكرا لقرائتكم خبر عن جودي فوستر أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير في إيمي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة العالمية جودي فوستر بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير خلال الحفل المقام حالياً على مسرح كوبيك في لوس أنجلوس الأمريكية، عن دورها في مسلسل TRUE DETECTIVE : NIGHT COUNTRY.



جودي فوستر

فيما حصد المخرج فريدريك إي أو توي، على جائزة أفضل مخرج عن مسلسله Shogun في حفل توزيع جوائز الإيمي - Emmy، المقامة حاليا على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.