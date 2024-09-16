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شكرا لقرائتكم خبر عن جودي فوستر أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير في إيمي 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة العالمية جودي فوستر بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير خلال الحفل المقام حالياً على مسرح كوبيك في لوس أنجلوس الأمريكية، عن دورها في مسلسل TRUE DETECTIVE : NIGHT COUNTRY.
جودي فوستر
فيما حصد المخرج فريدريك إي أو توي، على جائزة أفضل مخرج عن مسلسله Shogun في حفل توزيع جوائز الإيمي - Emmy، المقامة حاليا على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.
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