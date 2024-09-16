شكرا لقرائتكم خبر عن لامورن موريس أفضل ممثل مساعد في عمل محدود في الإيمي الـ 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم لامورن موريس بجائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود عن دوره في مسلسل Fargo.

لامورن موريس فيما فازت النجمة العالمية إليزابيث ديبيكي بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في المسلسل الملكي the crown الذي يعرض عبر المنصة الأمريكية نتفليكس والتي جسدت من خلالها شخصية الأميرة ديانا.

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