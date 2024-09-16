شكرا لقرائتكم خبر عن جانينج تشكر ريتشارد جاد بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في الإيمي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة العالمية جيسيكا جانينج، الشكر للممثل ريتشارد جاد، على ثقته بها لأداء دور "مارثا" في مسلسل Baby Reindeer بعد حصدها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود عن شخصيتها "مارثا" وقالت لحظة تتويجها بالجائزة "شكرًا لك ريتشارد على ثقتك بي لأكون مارثا الخاصة بك".

فازت النجمة العالمية جيسيكا جانينج، صاحبة شخصية "مارثا" في مسلسل Baby Reindeer بجائزة الإيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود في حفل توزيع الجوائز المقام حاليا على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.