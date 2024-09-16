شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث ديبيكي "الأميرة ديانا" أفضل ممثلة مساعدة في الإيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة العالمية إليزابيث ديبيكي بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في المسلسل الملكي the crown الذي يعرض عبر المنصة الأمريكية نتفليكس والتي جسدت من خلالها شخصية الأميرة ديانا.

وكان قد فاز النجم العالمي جيريمي ألين وايت، بجائزة الإيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل the bear ، في الحفل المقام حالياً على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.