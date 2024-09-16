القاهرة الدولي للمونودراما يكرم الفنانة القديرة نيللي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة نيللي، مع كوكبة من نجوم الفن

وأكد المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التب تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تضم تكريم كوكبة من الفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية، وساهموا فى عمل حراك فني طوال تاريخهم الفني

من جانبها أعربت الفنانة القديرة نيللي عن سعادتها واختيارها للتكريم في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، وقالت إن التكريم يشعرها بالحب والتقدير، مما يمنحها المزيد من القوة الدافعة للعطاء وحب الحياة.

يشار إلى أن الفنانة نيللي قدمت عدد من المسرحيات الناجحة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "المدرسين والدروس الخصوصية، سوق الحلاوة، سندريلا والمداح، الدلوعة، العيال الطيبين، عريس في أجازة"، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بالإضافة إلى بطولة فوازير رمضان التي قدمت خلالها 13 عمل

وكانت بدايتها عام 1975 مع المخرج فهمي عبدالحميد، كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، وكرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح في عام ٢٠٢٢ بدار القوات الجوية .