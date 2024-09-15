شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ختام مهرجان ميدفست.. وفيلم "غزة مونامور" أشهر الأفلام المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، حفل ختام مهرجان ميدفست، أول ملتقى للأفلام القصيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى نسخته السادسة، والذى يولى اهتماما برفع الوعى بالقضايا الصحية الهامة، كما يكشف عن التداخل بين السينما والصحة، ويلقى الضوء على القضايا غير المقبولة اجتماعيًا، وقد شارك 32 فيلما قصيرا من 9 دول مختلفة خلال أيام المهرجان.

وناقش مهرجان ميدفست في نسخته السادسة هذا العام، قضية شائكة وهى " العلاقات "،من خلال تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية بكافة أشكالها، واستخدام السينما فى التعبير الدقيق عن العلاقات وتشريحها على الشاشة، وبلورتها فى صورة عمل فنى قادر على جذب انتباه الجمهور والتفاعل معه.

وشارك في حفل الختام اليوم الأحد، الفنان رمزي لينر، وعدد من صناع الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة وصناع الدراما، وشارك الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور،في ختام فعاليات المهرجان اليوم، والذى تناول قصة حب تحت وطأة الاحتلال والظروف الصعبة الذى يعيشها الشعب الفلسطيني، الفيلم مم بطولة سليم ضو، هيام عباس، من تأليف و إخراج عرب ناصر.



انطلاق ختام مهرجان ميدفست.. وفيلم غزة مونامور أشهر الأفلام المشاركة في نسخته السادسة