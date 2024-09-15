شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة في حياة عزت العلايلى بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد 15 سبتمبر ذكرى ميلاد النجم الكبير عزت العلايلى، أحد نجوم الفن الذى سطر بأعماله العظيمة بأحرف من ذهب لذلك ذكراه دائمة ؤاسخة في الاذهان، الفنان الراحل عزت العلايلى قيل وفاته بشهر واحد شعر بدنو أجله وهذا ماصرحت به الفنانة الهام شاهين حينما قالت بعد وفاته في احد التصريحات التليفزيونية.

وقالت "التقيت الفنان عزت العلايلي في جنازة الراحل وحيد حامد، وكان يقول لي كل أصدقائي رحلوا، وردد عبارة الدور عليا أكتر من مرة، وكانت جنازة الكاتب الراحل وحيد حامد قبل شهر فقط من وفاة عزت العلايلي، تزوج الفنان الراحل عزت العلايلي من سناء الحديدي و كانت حياته الزوجية مستقرة واستمرت بينهما الحياة حتى فارقته عام 1917 وبعدها بأربع سنوات لحقها.



عزت العلايلي

قدّم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها «الأرض» و«الاختيار» و«الناس والنيل» ليوسف شاهين، وفيلم «السقا مات» للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك، منها «راس القط» و«بوابة الحلواني».

ويعد عزت العلايلي واحدًا من أبرز الفنانين في السينما المصرية، إذ شارك الفنان عزت العلايلي في 10 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996: بين القصرين 1964، قنديل أم هاشم 1968، الأرض 1970، الإختيار 1971، زائر الفجر 1975، على من نطلق الرصاص 1975، السقا مات 1977، إسكندرية ليه؟ 1979، أهل القمة 1981، الطوق والإسورة 1986