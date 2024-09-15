ياسمين صبري تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد الفنانة ياسمين صبري لتصوير مسلسل "ضل حيطة" والمقرر عرضه في السباق الرمضان 2025.

مسلسل "ضل حيطة" في طور التجهيز،وجاري اختيار باقي فريق العمل الدرامي.

مسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم.

وعرض للفنانة ياسمين صبرى عرض فيلم أبو نسب، الذي جمعها بالنجم محمد إمام، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

اقرأ أيضا..

محمد محمود ينضم إلى فيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي

3 أفلام.. أحمد السقا يكشف تفاصيل أعماله السينمائية المقبلة