3 أفلام.. أحمد السقا يكشف تفاصيل أعماله السينمائية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد السقا عن أفلامه السينمائية المقبلة، وذلك خلال حديثه من على الـ"ريد كاربت" مهرجان الفضائيات العربية، لبرنامج "عرب وود".

أحمد السقا نال عن جدارة جائزة الإبداع كأفضل ممثل سينمائي عن دوره بفيلم السرب، ليتحدث عن مشاركته في 3 أفلام الفترة المقبلة، والتي ستكون مع كلًا من مع المخرج أحمد نادر جلال، والمخرج محمد سلامة، والمخرج حسين المنباوي.

النجم أحمد السقا، تعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ويعرض للنجم أحمد السقا في السينمات فيلم "السرب" والذي حقق 41 مليون جنيه خلال شهر من طرحه بالسينمات.

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