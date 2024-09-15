الفضائيات العربية يكرم إسماعيل فاروق كأفضل مخرج عن مسلسل "حق عرب" في 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الجديدة المخرج إسماعيل فاروق وذلك عن مسلسل "حق عرب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وقام ببطولته النجم أحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم، من إنتاج سينرجي.

وجاء تكريم المخرج إسماعيل فاروق كأفضل مخرج دراما في عام ٢٠٢٤، فيما ظهر المخرج إسماعيل فاروق مع زوجته للمرة الأولى بعد زواجهما الذي حدث منذ أشهر قليلة

وأهدى المخرج إسماعيل فاروق تكريمه إلى المنتجين الراحلين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل وتامر فتحي ومحمود كمال، كما وجه الشكر إلى كل فريق مسلسل حق عرب مؤكدا أن نجاح العمل كان بفريقه الكبير المتكامل.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ابراهيم السمان، عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي