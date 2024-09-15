بالصور.. ظهور كوميدي لـ أكرم حسني في الحلقة الثانية من مسلسل "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يعرض على منصة "يانجو بلاي" ظهور الفنان أكرم حسني، كضيف شرف.

جسد أكرم حسني دور "إبراهيم الغرقان" الذي يرتدي ملابس تحمل طابع من التسعينات، ضمن أحداث المسلسل.

ويعمل "إبراهيم الغرقان" مدير مكتب هجرة غير شرعية، لجأ إليه الفنان محمد أنور "ديبو" هربًا من الواقع الذي يعيشه.

كما حل الفنان مصطفى غريب، كضيف شرف من خلال دور "إسماعيل" صديق ديبو، الذي شاركه ألعاب البلاي ستيشن.

تدور أحداث العمل الفني في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولته محمد أنور، بجانب العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل.

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