شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل جوائز الإيمي فى دورته الـ 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام خلال ساعات حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 والمقرر لها يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة 8 مساء بـ توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعادل فجر الاثنين 16 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الثالثة صباحا بـ توقيت القاهرة، من على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.



جوائز الإيمى

على أن يعرض حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 على قناة ABC الأمريكية بالإضافة إلى بث الحفل عبر منصة Apple، مباشرة.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.