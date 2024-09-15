وأقرأ سطرًا

ياسر رشاد - القاهرة - كأنى أطالع سمتَ الحياةِ

وأسبح أسبح فى رسم عمرى

كأن ارتقائى لحد الذهول

يوازن بينى وبين الفواتِ

فلا ليل بينى وبين الحروف

لتوقظ حلمًا

بصدر السكاتِ

وتسكب دمعًا مضى من زمانٍ

وعدتك فيه بوعدٍ أتٍ

أنا بعض عمرى أشارك جرحًا

غدا من سماتى

وعشرون عامًا أطالع حبرًا

غدا فى عيونى بريد المواتِ

ولست تمانع إن شئت تبدى

شتاتًا وبؤسًا وبعضَ الهباتِ

ولاهنتَ أنتَ ولازلت تكتبُ

سطرًا جديدًا

وشعرًا جديدًا جديدًا جديدا

كأنك تكتب فصل الختامِ

لآخر قصة حبٍ شهيدٍ

تسافر فوق حدود الشتاتِ

وترسم لونأً

بلون الدماء التى فى العروقِ

ولون الغرام الذى فى حياتى

فرفقًا بقلبى أنا لست أدرى

أحبكَ ماذا ؟! وماذا أحبُّ

أحبك حبَّا غدا ذكرياتي

شعرالفنان/ هشام مصطفى