"ورد " و "ميت بالصدفة" للمخرج أسامة القزاز يشاركان بمهرجان رأس البر للفن والإبداع

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المخرج أسامه القزاز بفيلمه الروائي القصير “ورد” والتسجيلى القصير “ميت بالصدفه” خلال فعاليات رأس البر السينمائى فى دورته الأولى ، حيث تدور أحداث فيلم ” ميت بالصدفه” رؤية درامية حول مراحل تهيئة السمك البورى ليصبح فسيخًا منه ما هو صالح للطعام والكثير منه يتسبب فى مراحل التسممم أو الوفاه وخاصة أنه قدم فى بدايه العمل جانب من التقارير التلفزيونية التى تكشف عواقب التمادى فى أكل الفسيخ .

انتقل المخرج فى رحله ومغامرة ما بين محالات تبيع وتغلف الفسيخ ومعامل تقوم بتمليحه وتخليله وذلك بمحافظة رشيد أشهر المحافظات المعروفة بإنتاج وصناعه الفسيخ وقد أشار د. بهى الدين موسى أن هناك بعض السموم تقتل بعمليه الطهى والبعض الأخر لا والذى يسمى بمفهوم الطب المستعمرة البكتيرية ، ومن الرؤية النقدية للعمل يتضح أن فى بعض المشاهد يريد المخرج التلميح إلى أن هناك العديد من الأقاويل والتى تكاد تجزم أنه لا يوجد ضمانًا حقيقا عند تناول الفسيخ وخاصة إن التقارير والدراسات الطبيه أوضحت ذلك وأشارت إلى أن طريق السلامه فى الابتعاد عن ما يسبب المخاطر الصحية سؤاء من القريب أو البعيد ورغم ذلك هناك ذبذبه حول الالتفاف حول الاقبال على طعامه ومن قبل العديد والمشاهير وغيرهم فالنصيحه لا تجدى ولا تفيد على إى حال من وجهه نظر صناع العمل ، العمل تحت إشراف د. على شوقى ، تصوير ومونتاج أحمد جابر ، سيناريو وإخراج أسامه القزاز .

بينما تناول المخرج أسامة القزاز خلال أحداث فيلمه الروائى القصير “ورد” ، أحداث لواقع امراة تتعرض للعنف والاغتصاب الزوجى كذلك للمعامله السيئة لها وذلك فى إطار العلاقة الزوجية فيما بينهم ، اهتم العمل برصد تعبيرات الزوج أثناء قيامه بعمليه التعنيف والسب والقذف وايضا تعبيرات الزوجة المقهورة من قبل زوجها مما دفعها للقيام بربطه على السرير وتركه هاربه من هذا الواقع المؤلم التى تعيش فيه .

الفيلم لغته التعبيرية تعتمد على التركيز فى قضية قهر الزوجة فى التعبير عن ارائها فى محاولة نقاش الزوج فى الامور الحياتية مبررًا ان العلاقه تعتمد على ان الزوج فى مطلق الاحكام والاوامر دون رجعه له وهذا أمر عارى من الصحة وخاصة أن للزوجة حقوقًا نفسيًا وجسدية لها حق فى الاعتراض فى عملية التعنيف التى تتعرض له من قبل زوجًا متهور ، الفيلم مدته دقيقتين فقط ولكن كانت الصورة به أبلغ من العديد من الحوارات ، تمثيل أيه أبو زيد ، كريم عبده ، مكساج ومونتاج إسلام عبد الجواد ، مساعد إخراج أحمد نجيب ، تصوير وإخراج أسامة القزاز ، حصد العمل جائزة أفضل فيلم قصير مركز ثالث ضمن مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة .