فصول غنائية متنوعة للمواهب في أوبرا الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للواعدين بمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية تحت اشراف الدكتورة هدى حسني.

يقام الحفل فى الثامنة و النصف مساء الاثنين ١٦ سبتمبر علي مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يشارك فى الحفل أربعة فصول مختلفة وهم العود العربى تدريب الدكتورة سهير ابو شعيشع حيث يعزف باقة متنوعة من أجمل و أشهر الأعمال الغنائية منها قوم يامصري ،بعيد عنك ، سهر الليالى ، انا فى انتظارك، شد الحزام ،اكدب عليك ، الصهبجية ،فالس رقم ٢ ، الحلوة ديه ،انا بعشقك ، اسأل روحك ، ياسلام على حبي وحبك ،شروق مصر قالت أداء " جنى ايمن ،بلال حسين ،أحمد عبد المنعم، ملك حسن ،محمد جابر ،محمد قطب ، هاجر احمد ، روميساء ايمن ، رؤى رضا ،عصماء عصام ، شيماء محمد على ، ريموند سامى شكرى ،أحمد يوسف ، رضوى ماجد ،ياسمين ياسر ،ادهم هانى ،منار مديح ،عبد الرحمن خليل".

وبمشاركة غنائية " احمد الشريف وإسلام اشرف " و يقدم فصل الغناء العربى بدار أوبرا الاسكندرية واوبرا دمنهور تدريب و قيادة الدكتور محمد حسنى باقة من أغانى الزمن الجميل منها حكايتى مع الزمان ، سألونى الناس ، مدام تحب بتنكر ليه ، فى نور محياك ، ان راح منك يا عين ، إسمع قلبى ، ليالينا، دور "انا هويت"،موشح " يابهجة الروح، شاغلى بالحسن بدرا- ياشادى الألحان "، مونولوج " والله تستاهل ياقلبى- عينى علينا يا أهل الفن " طقطوقة" اهو ده اللى صار - يا حلاوة الدنيا يا حلاوة" " أداء " هنا محمد ، لوسيندا راجى،همس تامر ، يوسف سامح ، ماسة أدم ، همس وائل ، امانى عثمان ،سلمى محمد " ولحنى الشيالين،شد الحزام مع مشاركة متميزة وفقرة لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندى . و على هامش الحفل يفتتح فى السادسة مساء معرضاً فنيا للوحات من إبداع طلاب فصل الرسم تدريب الدكتورة داليا فؤاد . يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.