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شاهد.. فيديو يجمع إلهام شاهين بوالدتها بعد 18 عاما من رحيلها

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو مؤثر لوالدتها مصنوع من الذكاء الاصطناعي بواسطة إحدى المعجبات عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

 

علقت إلهام شاهين على الفيديو متأثرة بوجود والدتها الراحلة معها بجانب أشقائها، قائلة "شكرا الصديقه الرائعه ود الزهراني من الإلهاميه جروب على هذا الفيديو المبهر .. أنا حقيقى متفاجئه و منبهرة من كيفية تحريك صورة فوتوغرافيه بهذا الشكل و كأنها حركه حقيقيه طبيعيه .. حسيت إن أمى الله يرحمها تحضننا جميعا .. التقدم التكنولوجي أصبح مذهل .. تأثرت جدا بالفيديو .. كل كلمات الشكر لا تكفى .. إنتى إنسانه جميله حقيقي .

 

 

تضمن الفيديو مقاطع لوالدة إلهام شاهين الراحلة وهي تحتضنها هي وباقي أشقائها وأبنائهم بشكل أقرب للواقع مما أعطى للمقطع صفة الحقيقة ولييست مجرد تخيلات بالذكاء الاصطناعي. 

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رحلت والدة إلهام شاهين في 2008، وذلك أثناء رحلتها لفرنسا لتتفاجأ باتصال هاتفي طارىء من شقيقها يخبرها بتدهور الحالة الصحية لوالدتها وأصيبت بغيبوبة سكر وهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى دخولها سريعًا إلى أحد المستشفيات .

قررت إلهام سريعًا العودة إلى القاهرة، لتفارق والدتها الحياة قبل وصولها ولم تستطع وداعها .

 

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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