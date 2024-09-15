وائل جسار مع لايف ستايلز ستوديوز من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاحات كبيرة جمعت النجم اللبناني وائل جسار و شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، حيث حققت الأعمال الغنائية التي جمعتهما سابقاً ملايين المشاهدات والإستماعات على اليوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية، يعود الثنائي للتعاون معاً بعمل فني جديد يبصر النور قريباً.

ويتباحث الطرفان بالأغنية القادمة التي تجمعهما، حيث يُوجد على طاولتهما أغنيتين سوف يتم الإتفاق على واحدة منهما، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كما ومن المُتوقع أن يكون هناك أكثر من تعاون فني قادم بين وائل جسار و لايف ستايلز ستوديوز في المرحلة القادمة.

تجدر الإشارة الى أن آخر تعاون بين وائل جسار و لايف ستايلز ستوديوز كان بأغنية “ولا في الأحلام” التي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.