شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: سعيد بالتعاون مع ليلي علوي فى "المستريحة" بعد نجاح "شوجر دادي" والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان محمد محمود إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"، بطولة النجمة ليلى علوي، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد. وانتهى فريق العمل من تصوير عدد كبير من المشاهد، استعدادًا لعرض الفيلم قريبًا فى دور السينما.

وأعرب الفنان محمد محمود عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل الفيلم والتعاون مجددًا مع النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، بعد النجاح الذي حققوه معًا في فيلم "شوجر دادي".

فيلم "المستريحة" يضم نخبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.