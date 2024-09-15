شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرجة منار زين بمهرجان المونودراما النسائي الدولي بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالجزائر، في دورته الرابعة، تكريم المخرجة المصرية منار زين، ضمن باقة من أبرز صانعات المسرح العربي، وذلك تقديرا لتميزها وباعتبارها واحدة من الموهوبات وصاحبة بصمة مميزة فى كل عمل أخرجته.

وكانت إدارة المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالجزائر، في دورته الرابعة، قررت تكريم عدد من أبرز الشخصيات النسائية المسرحية في الوطن العربي، هن: منار زين العابدين من (مصر)، منيرة الغرياني من (ليبيا)، رانية السروطي من (الجزائر)، نورة بن زراري من (الجزائر)، دليلة مفتاحي من (تونس).

ومنار زين مخرجة، تخرجت من كلية الآداب قسم مسرح شعبة تمثيل وإخراج جامعة حلوان في عام 2008، وحاصلت علي الماجستير في الاخراج عام 2015، فازت منار بالعديد من الجوائز في عدد من المهرجانات المسرحية مثل مهرجان الشباب المبدع بالمركز الثقافي الفرنسي، ومهرجان ساقية الصاوي للمونودراما، والعروض الكبيرة ومهرجان أفاق، من خلال عدد من عروضها المسرحية مثل "حلم يوسف" و"الاب"، منار هي أيضا إحدي مؤسسين مجموعة كيميت للمهرجانات والتنمية الثقافية والتي أدارت من خلالها مهرجانات كيميت بمسرح أوبرا ملك، وبالاضافة لكونها مخرجة مسرحية فهي أيضا مدربة تمثيل ولديها مناهجها الخاصة في تدريب الممثل.

وكان آخر عروض المخرجة منار زين عرض "تغريبة بنت الزناتى"، والذى حصل فى الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومى للمسرح، على جائزة أفضل عرض مسرحى كما حصل مؤلفه بكرى عبد الحميد علي أفضل مؤلف، وحصلت المخرجة منار زين علي أفضل مخرج صاعد، وحصلت فاطمة عادل علي أفضل ممثله عن نفس العرض، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية وسيقدم بشكل معاصر، وتدور أحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم" حيث يجسد الصراع بين شخصية دياب وسعدة التى سلمت مفاتيح تونس للهلايله ويقوم دياب بمطاردتها فتستنجد هى بأبطال السيرة الهلالية، لتبدأ أحداث العرض تتحول لحالة درامية مختلفة لنرى أحداث فلاش باك من السيرة الهلالية وكأنها بانوراما.