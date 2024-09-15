عمرو مصطفى يشن هجومًا بسبب "قصاد عيني" و"بينا ميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الملحن عمرو مصطفى، عن لجوئه للقضاء لحفظ حقوق الملكية، لأغانيه "قصاد عيني"، و"بينا ميعاد"، حيث أشار أنه تم تجاهل وضع اسمه كملحن على تلك الأغاني.

وكتب عمرو منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "للأسف، فيه بعض الأعمال الغنائية أغنية قصاد عيني، وبينا معاد، اللي اشتغلنا عليها بجهد وإبداع، بتتعرض للظلم بسبب عدم نسب العمل لملحنه الحقيقي، الأغنية اللي كل الناس بتحبها، واللي سمعتوها على القنوات والمنصات وما زالت حتى هذه اللحظة تريند، هي من ألحاني، لكن للأسف تم تجاهل اسمي بشكل متعمد".

وأضاف: "في ناس بتصوّر نفسها في الاستديو عشان ينسبوا لحن قصاد عيني وهو مش بتاعهم، وده غير مقبول، حقوق الملكية الفكرية بتضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بإبداعه ومجهوده، وإحنا مش هنسيب حقوقنا لأي حد يعبث بيها، أنا مش هذكر أسماء لأن الأفعال بتتكلم حقوقي محفوظة، وأنا هتابع الخطوات القانونية لحماية كل مبدع والاعتراف بكل موهبة بجد".

وتابع: الدعم بتاعكم هو القوة اللي هنسترد بيها حقوقنا كاملة وقريبا هتنزل بصوتي خرق واضح للقانون الملكية الفكرية".

اقرأ أيضًا:

انطلاق أعمال لجنة مشاهدة عروض مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

"سنة أولى خطف" يطيح بمفوض روتانا