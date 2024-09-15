هند صبري تنعى إلياس خوري: "تركنا وغزة تُباد.. حزن فوق حزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت النجمة هند صبري، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الكاتب اللبناني الكبير إلياس خوري، الذي غادر عالمنا قبل ساعات.

وكتبت هند تعليقا على صورة نشرتها لـ إلياس: "إلياس خوري تركنا وغزّة تُباد.. حزن فوق حزن.. لا أنسى صحبته الجميلة وروحه الثورية الشابة وهو يرأسنا في لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية سنة 2010.. سلام لك وعليك يا إلياس".

الروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، له عدة روايات، منها "لقاء الدائرة"، و"يالو"، و"باب الشمس"، التي تناولت بأسلوب سردي ملحمي حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ عام 1948، وهي الرواية التي قدمها المخرج يسري نصر الله للسينما.